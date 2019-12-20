Взрыв и слезоточивый газ. На Крещатике в Киеве полиция схлестнулась с радикалами

Украинские СМИ сообщают о стычках правоохранителей и групп агрессивной молодёжи в самом центре Киева – на Крещатике.

Как сообщает издание Strana.ua, инициировали стычки молодые люди. Они окружили полицейских, которые несли службу на главной улице украинской столицы, начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушения агрессивная молодёжь распылила слезоточивый газ и устроила потасовку.

"Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", – пишет украинское издание. Затем раздался громкий хлопок.

Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.

В полиции столицы сообщили, что как минимум 4 полицейских в потасовке были травмированы.



