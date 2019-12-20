Эрдоган: Турция зеркально ответит на санкции США

Турция ответит США зеркальными санкциями, заявил 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anandolu.

По его словам, помимо уже принятой резолюции, предусматривающей пакет санкций в отношении Анкары, американские конгрессмены пытаются поднять тему новых ограничений, связанных с реализацией проекта «Турецкий поток», они прописаны в оборонном бюджете США на следующий год.

«Теперь в сенате конгресса США, не стыдясь, пытаются угрожать Турции новыми санкциями в связи с "Турецким потоком". Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Мы, безусловно, не собираемся сидеть сложа руки. Анкара ответит США зеркальными санкциями», – сказал Эрдоган.





ПрезидентТурции при этом подчеркнул, что приобретение российских ЗРК С-400 и участие в программе F35 являются для Турции решенными вопросами.

«Мы неоднократно озвучивали свою позицию по данному вопросу. Турция – не племенное государство. Мы однозначно ответим на санкции», – сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган угрожал, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных. На ней хранится около полусотни американских ядерных бомб B61.

О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, минобороны и ряд чиновников высшего уровня. В частности, США намерены повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, а в будущем ограничительные меры могут коснуться финансового сектора и выдачи виз.

Также комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции из-за покупки систем С-400 у России. Инициатива предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника генштаба Турции. Кроме того, предлагается ввести ограничения в отношении стран, поставляющих оружие турецкой армии для военных операций в Сирии.