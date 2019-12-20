ЖК премиум-класса «Петровский Квартал на воде» введен в эксплуатацию

Setl Group

Setl Group завершил возведение элитного жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.

Три жилых дома с подземными паркингами, коммерческими помещениями под объекты стрит-ритейла высокого класса и детским садом располагаются в самом центре города, на живописном берегу Малой Невы. На территории проекта создана уютная прогулочная аллея и сквер с эксклюзивным ландшафтным дизайном, а на набережной – открытая видовая терраса.

Проект жилого комплекса представляет собой гармоничное сочетание классического и современного стилей, строгих архитектурных линий с декоративными элементами. Неповторимый облик зданий, напоминающих дома парижских кварталов, создается за счет витражного безрамного остекления и стильных мансард на верхних этажах.

Setl Group

Навесной фасад выполнен с использованием терракотовых панелей песочного и светло-коричневого цветов, имитирующих оттенок набережной Петровского острова. А высокие окна французских балконов отражают небо, повторяют палитру воды, и в зависимости от времени суток их стекла окрашиваются в тона от темно-синих до закатных бордовых.

Внутренняя отделка здания (центрального ресепшна, парадных и лифтовых холлов) выполнена по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле, с заботой о природе. В отделке используются керамогранит, фактурная штукатурка, на подвесных потолках смонтированы декоративные светильники.

«Петровский Квартал на воде» оснащен передовыми техническими системами – это многоуровневая система охраны с консьерж-службой и видеодомофонами в парадных, собственная станция очистки воды до состояния питьевой, современные системы кондиционирования и отопления. Приток воздуха в квартиры будет осуществляться через индивидуальные клапаны в наружных стенах, а на кухнях созданы персональные вентиляционные каналы. На каждом этаже предусмотрены сплит-лоджии для скрытой установки наружных кондиционеров.

В жилом комплексе представлены планировки на любой вкус. Наслаждаться панорамой реки можно из квартир с мансардами, просторных многокомнатных пентхаусов, квартир с террасами с возможностью обустройства зимних садов. Большие окна с остеклением в пол позволят любоваться Петровским островом или наблюдать за проплывающими по Малой Неве яхтами и катерами.

Setl Group

Во дворе жилого комплекса располагаются оформленные дизайнерами зоны отдыха, игровая и спортивная площадки.

Эксклюзивным брокером проекта «Петровский Квартал на воде» выступает «Петербургская Недвижимость».

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