Молодой таксист сбил пенсионерку, переходившую дорогу на «зеленый» в Выборге

Пожилая женщина пострадала под колесами такси утром 20 декабря в Ленинградской области. Молодой водитель не пропустил ее при повороте.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района Ленобласти, ДТП произошло около 9:50 на пересечении улиц Гагарина и Приморской в Выборге. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Mazda сервиса «Яндекс.Такси», поворачивая направо, сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал.

В результате ДТП пенсионерку с различными травмами доставили в больницу.

В последнюю неделю в Петербурге и Ленинградской области выросло количество наездов на пешеходов. Только за 18 декабря на петербургских дорогах произошло 32 таких ДТП – из 42 аварий с пострадавшими. 35 человек получили травмы. А в Ленобласти за последние двое суток на трассе «Нарва» погибли трое пешеходов.



