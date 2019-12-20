Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 62.41р
69.38р
16:11 20.12.2019
Расширенный поиск

Город
20.12.2019 15:26
Печать

Названы даты проведения VK Fest в июле 2020

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети 19 декабря.

В рамках фестиваля пройдет масштабный лекторий, участие в котором примут известные спикеры. На прошлом мероприятии в числе выступающих были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2019 будет позже анонсирована в официальном сообществе фестиваля.


Справка:

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций). Территория фестиваля сравнима по площади с 50 футбольными полями. На ней размещаются больше 350 интерактивных площадок, которые организовывают известные сообщества ВКонтакте, популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр. Традиционно на VK Fest много музыки и встреч с блогерами. В 2019 году на фестивале выступили больше 60 артистов, среди которых Little Big, Тима Белорусских, Zivert, ATL, Диана Арбенина, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Елена Темникова, Cream Soda и другие.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 15:54

      Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г

      В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.
      Setl Group
      20.12.2019 15:25

      ЖК премиум-класса «Петровский Квартал на воде» введен в эксплуатацию

      Setl Group завершил возведение элитного жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.12.2019 14:08

      Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финансовая Элита России 2019»

      Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая Элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».
      ГК «КВС»
      20.12.2019 12:46

      Новогодняя рассрочка на квартиры от ГК «КВС»

      До конца декабря покупатели квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» могут воспользоваться специальной программой рассрочки от застройщика «Год без процентов». Стоимость квартиры в рассрочку приравнивается к стоимости при единовременной оплате.
      Glorax Development
      20.12.2019 12:38

      Последние квартиры с окном в ванной комнате в Golden City

      В VII квартале Golden City, который возводит Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова, осталось 6 квартир с окном в ванной комнате. Все лоты расположены на верхних этажах в секциях-башнях. Стоимость недвижимости площадью 54 кв. м начинается от 7,1 млн рублей.
      unsplash.com
      20.12.2019 12:14

      Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

      В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.
      «Аквилон Инвест»
      20.12.2019 11:52

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь ЖК «4YOU»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «4YOU» в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      20.12.2019 11:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» получила почтовый адрес

      Шестой очереди «Нового Оккервиля» присвоен почтовый адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная ул., дом 5.
      "ПСК"
      20.12.2019 11:00

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      20.12.2019 10:55

      ЮИТ награжден за вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

      ЮИТ награжден специальным призом вице-губернатора Санкт-Петербурга «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
      Группа «Эталон»
      20.12.2019 10:36

      Сбербанк и Группа «Эталон» заключили соглашение о взаимодействии

      Сбербанк заключил соглашение о взаимодействии с Группой «Эталон». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.
      Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
      19.12.2019 18:48

      Более 800 компаний в Петербурге получают платежи онлайн через QR-код от Сбербанка

      К системе «Плати QR» от Сбербанка в Петербурге подключились более 800 компаний. Это означает, что примерно 2000 торгово-сервисных точек города предлагают клиентам расплатиться, считав QR-код с помощью смартфона.