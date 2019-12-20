Названы даты проведения VK Fest в июле 2020
"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети 19 декабря.
В рамках фестиваля пройдет масштабный лекторий, участие в котором примут известные спикеры. На прошлом мероприятии в числе выступающих были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.
Программа VK Fest 2019 будет позже анонсирована в официальном сообществе фестиваля.
Справка:
VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций). Территория фестиваля сравнима по площади с 50 футбольными полями. На ней размещаются больше 350 интерактивных площадок, которые организовывают известные сообщества ВКонтакте, популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр. Традиционно на VK Fest много музыки и встреч с блогерами. В 2019 году на фестивале выступили больше 60 артистов, среди которых Little Big, Тима Белорусских, Zivert, ATL, Диана Арбенина, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Елена Темникова, Cream Soda и другие.