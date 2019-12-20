Названы даты проведения VK Fest в июле 2020

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети 19 декабря.

В рамках фестиваля пройдет масштабный лекторий, участие в котором примут известные спикеры. На прошлом мероприятии в числе выступающих были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2019 будет позже анонсирована в официальном сообществе фестиваля.



