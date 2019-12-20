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Город
20.12.2019 16:28
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«Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело!» Владелец судна с грузом «урановых хвостов» не хочет отказываться от порта в Петербурге

Очередной рейс панамского сухогруза «Михаил Дудин» с грузом обеднённого гексафторида урана (ОГФУ), известного как «урановые хвосты», прибыл в акваторию Невской губы к Петербургу. Корабль стал на якорь недалеко от форта «Красная горка» в ожидании прохода через КЗС. На сайте «автоматизированной системы служб капитана порта» груз судна снова, как и прошлый рейс в конце ноября, не имеет пометки «опасный».

скриншот страницы сервиса marinetraffic.com
скриншот страницы сервиса marinetraffic.com

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Владельцем сухогруза, который ходит под флагом Панамы, является петербургская «Аспол Балтик». Руководитель компания Владислав Овсянников заявил «Фонтанке», что его не интересуют опасения обеспокоенных горожан.

«Вы-то тут при чём?! Читатели обеспокоены? Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело! Вы мешаете, а это является нарушением безопасности», – заявил Овсянников «Фонтанке» в пятницу, 20 декабря.


Уточнить, какого именно места достойны читатели «Фонтанки», судовладелец затруднился. Точно так же как и прокомментировать перспективы переноса разгрузки радиоактивных материалов из порта Петербург в другое место, о чём ранее попросили президента Путина депутаты городского парламента.

«Не надо со мной общаться. И не звоните по этому телефону. Я не собираюсь производственные темы обсуждать. Если вы хотите услышать моё мнение, то по этому вопросу самый безопасный порт – порт Санкт-Петербург. Но когда много людей знают, где мы работаем, как мы работаем, это уже нарушение правил безопасности. В этом случае лучше молчать, а не трепаться», – пояснил свою резкость Владислав Овсянников.

Предыдущий рейс сухогруза «Михаил Дудин» с грузом ОГФУ несколько дней ждал разгрузки. Перевалка контейнеров с «урановыми хвостами» произошла только после того, как город покинул президент России Владимир Путин. В пятницу, 20 декабря, глава государства снова работает в Санкт-Петербурге. На вопрос, вязано ли ожидание разгрузки с визитом президента, владелец сухогруза отвечать не стал.

«Если я буду с вами добрым и буду об этом рассказывать, то меня лишат лицензии», – признался наконец Овсянников.

Ранее бизнесмен заявлял 47news, что информация о поставках немецких радиоактивных веществ в Россию на его корабле – это «не большая тайна», «шум политический», а предприятия Росатома умеют превращать «урановые хвосты» в «востребованный материал, который опять можно продать за границу».

«Это выгодный рынок. Мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством. Мы их закупаем, перерабатываем и продаём, – заявил в минувший вторник глава фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко. – Атомная энергетика – это относительно дешёвый способ получения электроэнергии. Если бы не АЭС в Сосновом Бору, электричество для петербуржцев стоило бы раза в два дороже».

Против ввоза «урановых хвостов» выступают более 30 общественных организаций и более 58 000 россиян. Активисты «Гринпис» ранее провели символическую акцию на Невском проспекте, когда выставили несколько бочек со знаком радиоактивности и пожеланием горожанам «с новым годом».


Официально ОГФУ ввозят в Россию на переработку, но экологи утверждают, что большая часть материалов фактически захоранивается в России. «Фонтанка» ранее сообщала о накопленных запасах, условиях хранения и сроках, необходимых на переработку. Росатом не раскрывает условия контракта с немецкими атомщиками. По данным депутатов бундестага, речь идёт о 12 000 тонн «урановых хвостов». В госкорпорации эти материалы называют «урановым сырьём».

«ОГФУ – это ресурс, не отход, и он обеспечивает запас для наших будущих поколений», – сказал в минувший вторник на заседании общественного совета при Росатоме заведующий радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин.

По итогам общения с экологами, глава Росатома Алексей Лихачёв согласился создать рабочую группу по контролю за переработкой «урановых хвостов», а также перенести перевалку из петербургского порта.

«Важный вопрос по петербургской логистике – изыскать техническую возможность перевалки ОГФУ в другом порту», – сказал глава госкорпорации.

Нынешний рейс «Михаила Дудина» из Амстердама в Петербург с грузом ОГФУ уже десятый. По данным экологов, которые смогли заснять загрузку контейнеров на борт в голландском порту, каждый рейс – это 600 тонн «урановых хвостов». Груз уйдёт на одну из четырёх площадок Росатома на Урале и в Сибири, где материалы складируются и перерабатываются.


© Фонтанка.Ру
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