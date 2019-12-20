«Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело!» Владелец судна с грузом «урановых хвостов» не хочет отказываться от порта в Петербурге

Очередной рейс панамского сухогруза «Михаил Дудин» с грузом обеднённого гексафторида урана (ОГФУ), известного как «урановые хвосты», прибыл в акваторию Невской губы к Петербургу. Корабль стал на якорь недалеко от форта «Красная горка» в ожидании прохода через КЗС. На сайте «автоматизированной системы служб капитана порта» груз судна снова, как и прошлый рейс в конце ноября, не имеет пометки «опасный».

Владельцем сухогруза, который ходит под флагом Панамы, является петербургская «Аспол Балтик». Руководитель компания Владислав Овсянников заявил «Фонтанке», что его не интересуют опасения обеспокоенных горожан.

«Вы-то тут при чём?! Читатели обеспокоены? Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело! Вы мешаете, а это является нарушением безопасности», – заявил Овсянников «Фонтанке» в пятницу, 20 декабря.





Уточнить, какого именно места достойны читатели «Фонтанки», судовладелец затруднился. Точно так же как и прокомментировать перспективы переноса разгрузки радиоактивных материалов из порта Петербург в другое место, о чём ранее попросили президента Путина депутаты городского парламента.

«Не надо со мной общаться. И не звоните по этому телефону. Я не собираюсь производственные темы обсуждать. Если вы хотите услышать моё мнение, то по этому вопросу самый безопасный порт – порт Санкт-Петербург. Но когда много людей знают, где мы работаем, как мы работаем, это уже нарушение правил безопасности. В этом случае лучше молчать, а не трепаться», – пояснил свою резкость Владислав Овсянников.

Предыдущий рейс сухогруза «Михаил Дудин» с грузом ОГФУ несколько дней ждал разгрузки. Перевалка контейнеров с «урановыми хвостами» произошла только после того, как город покинул президент России Владимир Путин. В пятницу, 20 декабря, глава государства снова работает в Санкт-Петербурге. На вопрос, вязано ли ожидание разгрузки с визитом президента, владелец сухогруза отвечать не стал.

«Если я буду с вами добрым и буду об этом рассказывать, то меня лишат лицензии», – признался наконец Овсянников.

Ранее бизнесмен заявлял 47news, что информация о поставках немецких радиоактивных веществ в Россию на его корабле – это «не большая тайна», «шум политический», а предприятия Росатома умеют превращать «урановые хвосты» в «востребованный материал, который опять можно продать за границу».

«Это выгодный рынок. Мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством. Мы их закупаем, перерабатываем и продаём, – заявил в минувший вторник глава фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко. – Атомная энергетика – это относительно дешёвый способ получения электроэнергии. Если бы не АЭС в Сосновом Бору, электричество для петербуржцев стоило бы раза в два дороже».

Против ввоза «урановых хвостов» выступают более 30 общественных организаций и более 58 000 россиян. Активисты «Гринпис» ранее провели символическую акцию на Невском проспекте, когда выставили несколько бочек со знаком радиоактивности и пожеланием горожанам «с новым годом».





Официально ОГФУ ввозят в Россию на переработку, но экологи утверждают, что большая часть материалов фактически захоранивается в России. «Фонтанка» ранее сообщала о накопленных запасах, условиях хранения и сроках, необходимых на переработку. Росатом не раскрывает условия контракта с немецкими атомщиками. По данным депутатов бундестага, речь идёт о 12 000 тонн «урановых хвостов». В госкорпорации эти материалы называют «урановым сырьём».

«ОГФУ – это ресурс, не отход, и он обеспечивает запас для наших будущих поколений», – сказал в минувший вторник на заседании общественного совета при Росатоме заведующий радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин.

По итогам общения с экологами, глава Росатома Алексей Лихачёв согласился создать рабочую группу по контролю за переработкой «урановых хвостов», а также перенести перевалку из петербургского порта.

«Важный вопрос по петербургской логистике – изыскать техническую возможность перевалки ОГФУ в другом порту», – сказал глава госкорпорации.

Нынешний рейс «Михаила Дудина» из Амстердама в Петербург с грузом ОГФУ уже десятый. По данным экологов, которые смогли заснять загрузку контейнеров на борт в голландском порту, каждый рейс – это 600 тонн «урановых хвостов». Груз уйдёт на одну из четырёх площадок Росатома на Урале и в Сибири, где материалы складируются и перерабатываются.