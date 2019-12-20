В центре Волгограда торжественно открыли памятник Иосифу Сталину: коммунистов встретили криками негодования

Бюст Иосифу Сталину у волгоградского обкома КПРФ открыли с цветами и красной ленточкой. Появление памятника приурочили к 140-летию «вождя народов».

Алексей Волхонский/v1.ru

Как сообщает 20 декабря «Волгоград онлайн», бюст на постаменте высотой около двух метров разместился на фоне Знамени Победы на стене здания обкома, «чтобы подчеркнуть роль генералиссимуса в разгроме нацистской Германии и уничтожении фашизма в Европе».

«Сталин вернулся в Волгоград, чтобы передать нам эстафету в борьбе за идеалы социализма. Россия — это Ленин. Россия — это Сталин. Так было, так есть и так будет всегда», — заявила на открытии памятника первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева.

Изначально вождя хотели поставить на Мамаевом кургане, но власти и руководство музея-заповедника со скепсисом отнеслись к задумке. Собравшиеся противники установки памятника кричали и активно протестовали против появления монумента и у офиса коммунистов.





«Он предатель своего народа, — цитируют активистов журналисты. — Ему поэтому и снесли памятники в свое время. Сейчас Сталин нужен Путину, чтобы оправдать свою политику его методами».

«Я считаю, что Сталин преступник, — заявляет одна из участниц пикета. — Почему детей Сталинграда не вывезли из города во время бомбардировки? Сталин ничуть не лучше, чем Гитлер. Он издевался над своим народом. Я не считаю, что человека можно называть генералиссимусом, если он сам ни разу не выезжал на войну. Установили бы бюст Жукова, я бы не возражала. Его имя отменили наши отцы и дети, и мы должны уважать мнение тех, кто жил при нем и знал его».