Правительство ФРГ назвало санкции по «Северному потоку — 2» непонятными
Правительство Федеративной Республики Германия официально высказалось против введения санкций к строителям морского магистрального газопровода «Северный поток — 2», соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель германского кабмина 20 декабря.
Санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» еще более непонятны в связи с итогами газовых переговоров в Берлине, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ.
«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании. С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны», – заявила Деммер.
Консультации делегаций России и Украины при участии ЕК и Германии прошли накануне в Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, только после одобрения сторонами оно будет подписано.
Напомним, парламент США принял оборонный бюджет страны, в котором, среди прочего, прописаны санкции в отношении фирм и компаний, задействованных при строительстве балтийского газопровода из России в Германию.
Ранее резко против этих санкций выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Справка:
"Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.