Правительство ФРГ назвало санкции по «Северному потоку — 2» непонятными

Правительство Федеративной Республики Германия официально высказалось против введения санкций к строителям морского магистрального газопровода «Северный поток — 2», соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель германского кабмина 20 декабря.

Санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» еще более непонятны в связи с итогами газовых переговоров в Берлине, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ.

«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании. С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны», – заявила Деммер.

Консультации делегаций России и Украины при участии ЕК и Германии прошли накануне в Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, только после одобрения сторонами оно будет подписано.





Напомним, парламент США принял оборонный бюджет страны, в котором, среди прочего, прописаны санкции в отношении фирм и компаний, задействованных при строительстве балтийского газопровода из России в Германию.

Ранее резко против этих санкций выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.