В центре Петербурга «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку за неделю

Транспортное напряжение в центре не ослабевает: к середине дня 20 декабря там, похоже, сконцентрировались все перекрытия. Судя по «разговорчикам» в «Яндекс.Навигаторе», там стало ещё плотнее, чем в полдень.

В 13:51 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» именно в центре города – 6,7 километра. Она охватила Каменноостровский проспект, Троицкую площадь, Троицкий мост, набережную Лебяжьей канавки, Садовую улицу – от набережной реки Карповки до Никольского переулка. На карте видно, что это не единственные проблемные места.

В целом по городу загруженность дорог держится на уровне 5 баллов. Обычно днём бывает 4 балла.





В Петербурге 20 декабря проводятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Накануне в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ближайшие три дня в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения.



