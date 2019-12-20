То, что лежало в сквере на Ушинского, оказалось корпусом от снаряда

Взрывотехники не нашли ничего опасного в сквере у колледжа «Краснодеревец». О результатах проверки 20 декабря «Фонтанке» рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

«На месте обнаружен пустой корпус от артиллерийского снаряда 122 мм. Взрывчатых веществ внутри не было. Снаряд увезли на утилизацию», – сообщили в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» писала, что часть улицы Ушинского в районе дома №16 перекрыли из-за найденного на газоне боеприпаса.



