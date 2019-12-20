Rambler просит запретить конкурентам использовать слово «афиша»

Предприятие Rambler Group «Компания Афиша» просит Палату по патентным спорам запретить конкурентам – «Яндексу» и МТС – использовать слово «афиша» в названиях своих сервисов.

Как сообщает 20 декабря издание The Bell, разбирательство с сотовым оператором намечено уже на сегодня, с поисковиком — предстоит 26 декабря. Претензии «Рамблера» там комментировать не стали.

«МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» — товарные знаки компаний, они зарегистрированы в 2019 году. «Компания Афиша» — владелец товарного знака «Афиша» и учредитель одноименного журнала, печатная версия которого не выходит с 2016 года.



