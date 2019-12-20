На Украине закрывают все игорные заведения

На Украине закрывают все игорные заведения, сообщил 20 декабря министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Как пишет сайт ведомства, Аваков заявил о том, что соответствующее постановление о запрете игорного бизнеса в стране принял кабинет министров Украины. С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем – отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», – сказал Арсен Аваков.





Министр подчеркнул, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрытыми. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – добавил он.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция прекратила деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игорного оборудования составляет 46 миллионов гривен.