Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финансовая Элита России 2019»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая Элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес» было представлено осенью 2019 года, оно разработано в партнёрстве с компанией Touch Instinct. Сегодня мобильный банк для бизнеса является логическим этапом трансформации Банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных клиентов.

Концепция «БСПБ Бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом. Корпоративные клиенты уже оценили, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Обо всех возможностях мобильного приложения для юридических лиц можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/mobile/.

В рамках премии ежегодно отмечаются лидеры финансовой сферы, в числе которых ведущие банки, компании и фонды страны.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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