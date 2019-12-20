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Происшествия
20.12.2019 14:05
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Пользователь каршеринга на Лесном подставил машину под удар трамвая

Легковые автомобили продолжают мешать петербургским трамваям. Если утром 20 декабря они просто загораживали пути, то днём причиной задержки стала авария.

На перекрестке Лесного проспекта и улицы Капитана Воронина трамвай протаранил каршеринговую «Рено», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП вызвало задержку в движении трамваев примерно на полчаса, с 12:53 до 13:18. По предварительной информации, легковой автомобиль начал совершать левый поворот перед трамваем маршрута №40, не предоставив право приоритетного проезда электротранспорту. Люди не пострадали.

Пользователь каршеринга на Лесном подставил машину под удар трамвая


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