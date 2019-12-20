Путин на встрече с Лукашенко в Петербурге посетовал на невыполнение многих пунктов договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить перспективы развития Союзного государства.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и несмотря на то, что многое – и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», – цитирует 20 декабря заявление Владимира Путина во время переговоров ТАСС.

Лукашенко, в свою очередь, констатировал, что «нам есть над чем работать». По его мнению, после развала СССР обе страны «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере» друг от друга далеко не ушли. «Это тоже большое достижение этого договора», – заметил белорусский лидер, подчеркнув, что РФ «разбежалась» с некоторыми постсоветскими государствами.

Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 7 декабря.





В ходе большой пресс-конференции 19 декабря российский президент также рассказал, что 90% решений о Союзном государстве остались нереализованными.

Напомним, что 20 декабря в Санкт-Петербурге проходит саммит глав СНГ, на который в октябре пригласил партнеров Путин. Лидеры стран – членов Союза начали прибывать в Петербург еще вчера, 19 декабря. Первым прилетел глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Молдавии 19 декабря прибыл в Москву, после чего выехал на саммит на вечернем «Сапсане». 20 декабря в Пулково прилетели самолеты из Белоруссии, Армении и Азербайджана.