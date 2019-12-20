«Любой может стать фигурантом серьезного уголовного дела». В Госдуме хотят провести перепись всех сим-карт в стране

Провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в России и создать единую базу данных абонентов сотовой связи предлагает депутат Госдумы от Воронежа, член фракции ЛДПР Борис Чернышов. Соответствующее письмо парламентарий направил в Роскомнадзор, сообщает в пятницу, 20 декабря, РБК .

Перепись абонентов мобильной связи, по мнению Чернышова, поможет справиться с рынком серых сим-карт, которым продолжают пользоваться злоумышленники.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», – пишет депутат.

Соратник Владимира Жириновского отмечает, что подобный сервис есть в Казахстане, когда гражданин по ИНН видит все зарегистрированные на его имя номера. Порядок проведение инвентаризации и как конкретно это повлияет на серый рынок, член думского комитета по образованию и науке не уточняет, но уверен, что траты на реализацию проекта должны взять на себя операторы связи, которым до этого выработать с чиновниками «общие правила контроля».





«Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами», – пояснил Чернышов.

Запрет на продажу сим-карт без подтверждения личности покупателя действует в России почти 6 лет. После теракта в петербургском метро в 2017 году, когда террористы использовали серые сим-карты, операторов обязали проверять достоверность сведений о покупателях. На проверку новых абонентов отводится 15 дней с момента заключения договора. Если данные подтвердить не удалось, оператор обязан отключить пользователя от своих услуг. По данным Роскомнадзора, в 2019 году было изъято более 54 тыс. серых сим-карт. В 2018 году изъяли более 77 тыс. таких карт.

Анонимные собеседники РБК в сфере мобильной связи уверены, что реализация инициативы по переписи сим-карт потребует от операторов колоссальных затрат. В среднем у операторов более 50 млн абонентов, а с учетом развития Интернета вещей (IoT) это количество увеличится до 100 млн. Верификация сим-карты на специальной платформе – это платная услуга, а значит проверка всех абонентов – это десятки миллиардов рублей. «Если государство готово взять эти траты на себя, операторы готовы поддержать, но инвестировать в подобную платформу участники рынка не готовы», – констатировал собеседник издания.

«Идеи ужесточения контроля над распространением сим-карт уже были, но подверглись критике и исчезли из повестки», – отметил в свою очередь представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.







На этом фоне в России идёт подготовка к легализации технологии eSIM. Цифровых сим-карт, которые позволяют пользователю самостоятельно выбирать оператора связи. Против технологии выступала ФСБ. Несмотря на это, TELE2 приступила к выдаче цифровых симок, но с обязательной сдачей классических сим-карт. Летом тестирование технологии eSIM с участием профильных министерств и спецслужб не выявило проблем с безопасностью.

Добавим, что читателям «Фонтанки» автор идеи переписи всех сим-карт, депутат от ЛДПР Борис Чернышов стал известен минувшей осенью, когда выступил с инициативой ввести новую категорию льготников – «жертвы перестройки» .