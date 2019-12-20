Путин в Петербурге встретился с украинским «кумом» для обсуждения газового контракта
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого в СМИ называют «кумом Путина», провел переговоры с вице-премьером и министром финансов РФ Антоном Силуановым, к которым чуть позже присоединился и президент России.
«Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения по газу] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», – цитирует 20 декабря заявление Владимира Путина ТАСС.
Президент РФ напомнил, что соглашение по газу между Москвой и Киевом до сих пор не подписано. Медведчук, в свою очередь, заметил, что ситуацию нужно разрешить так, чтобы «это отвечало интересам Украины».
«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до $3 млрд от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача», – добивал Медведчук.
После переговоров с украинским политиком Путин отправился в президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где его ждал Александр Лукашенко.
Справка:
10-летний договор о транзите российского газа через территорию Украины в страны ЕС прекращается 1 января 2020 года. «Газпром» настаивал на однолетнем контракте и не намерен платить штраф, который ему присудил Стокгольмский арбитраж. В свою очередь, «Нафтогаз» требовал десятилетний контракт и не хотел отказываться от судебных претензий. При этом украинская компания намекала, что не против, если получит долг через большую скидку на прямые поставки газа. 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия смогли «достичь принципиального соглашения по газу»