Путин в Петербурге встретился с украинским «кумом» для обсуждения газового контракта

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого в СМИ называют «кумом Путина», провел переговоры с вице-премьером и министром финансов РФ Антоном Силуановым, к которым чуть позже присоединился и президент России.

«Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения по газу] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», – цитирует 20 декабря заявление Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ напомнил, что соглашение по газу между Москвой и Киевом до сих пор не подписано. Медведчук, в свою очередь, заметил, что ситуацию нужно разрешить так, чтобы «это отвечало интересам Украины».

«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до $3 млрд от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача», – добивал Медведчук.

После переговоров с украинским политиком Путин отправился в президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где его ждал Александр Лукашенко.



