Мазутовоз и бензовоз столкнулись на трассе «Сибирь». Человек сгорел в огне

Из-за страшного ДТП 20 декабря пришлось перекрыть участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.

Как сообщает газета «Кузбасс» со ссылкой на областное ГУ МВД, около 14:10 по местному времени на 191-м километре дороги, недалеко от села Опарино в Топкинском районе, столкнулись два грузовых автомобиля – один с бензином, другой с мазутом. Топливо вылилось и вспыхнуло, охватив при этом один из автомобилей. Водитель погиб на месте: он не смог выбраться из горящей машины.





На период проведения спасательных и следственных действий движение на данном участке трассы ограничено, отметили в главке кузбасской полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.