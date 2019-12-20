Комитету по внешним связям нашли куратора. Беглов займется лично

Губернатор Петербурга будет лично курировать работу комитета по внешним связям. Это последний осколок смольнинской «империи» Олега Маркова.

Распоряжение о прямом контроле со стороны губернатора опубликовано накануне на сайте правительства города. Датировано оно 18 числом.

Напомним, комитет по внешним связям ранее входил в зону ответственности вице-губернатора Олега Маркова. Он покинул правительство и перешел на должность спецпредставителя губернатора. Остальные подведомственные ему структуры были отданы под контроль вице-губернатору Эдуарду Батанову. Исключение составляли как раз комитет по внешним связям и комитет по туризму, который перешел Максиму Соколову; кроме того, именно Соколов теперь курирует транспортный и инвестиционный блок, которым раньше занимался Батанов.



