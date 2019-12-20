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Строительство
20.12.2019 13:24
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Застройщики ускорили ввод жилья перед новым годом

Перед новым годом застройщики активно сдают жилье в эксплуатацию. Так, только за последнюю неделю «Группа ЛСР» ввела 195 тыс. кв. м недвижимости в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщили 20 декабря «Фонтанке» в «Группе ЛСР», компания за неделю получила разрешение на ввод сразу 11 корпусов — более 2600 квартир — в жилых комплексах «Цветной город» и «Новая Охта». До конца года в «Новой Охте» будет сдано еще несколько корпусов. Ключи будущим жителям выдадут к середине следующего года.

Как отметил на ежегодном Съезде строителей губернатор Петербурга Александр Беглов, всего по итогам 2019 года в городе планируется ввести в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья. По итогам ноября было сдано 1,8 млн кв. м, подсчитал Петростат. Так что всего за декабрь ожидается завершение проектов общей площадью примерно 1,6 млн кв. м.

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