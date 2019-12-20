Путь к зарплате чиновника Барвихи открыт. Националиста Дёмушкина вычеркнули из экстремистов

Экс-лидер запрещённого объединения «Русские» и организатор «Русских маршей» Дмитрий Дёмушкин получил свободу от ограничений, наложенных Росфинмониторингом. Счета теперь уже врио главы Барвихи разморожены.

Об изменениях в перечне «террористов и экстремистов» федеральная служба финансового мониторинга сообщила 19 декабря. Из «чёрного списка» исчезла фамилия Дёмушкина, но совсем он не забыт. Росфинмониторинг оставил его в разделе «Перечень террористов и экстремистов (исключенные)». Вместе с Дёмушкиным в нём семь фамилий.

«Данный список – это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений, человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Я находился в нем долгие годы», – прокомментировал Дёмушкин «Интерфаксу», напомнив о сложностях.

«Неблагонадёжным» замораживают счета и карты и оставляют возможность снимать не более 10 тысяч в месяц.

Один из лидеров националистов в России, организатор «Русских маршей» и основатель запрещённого движения «Русские» Дёмушкин в 2017 году осуждён за разжигание ненависти и вражды. Декриминализация 282-й статьи УК в начале 2019 года обеспечила ему свободу. В мае он назначен временно исполняющим обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Москве.



