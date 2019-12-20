Россиян предупредили о грядущих акциях протеста в Гонконге

Очередные акции протеста намечено провести в Гонконге на следующей неделе в дни празднования католического Рождества. Об этом 20 декабря предупредило российских туристов генеральное консульство РФ в Facebook.

"По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга", – сообщается на официальной странице дипмиссии. Возможны уличные митинги 25-26 декабря в ряде оживленных районов на острове Гонконг и в материковой части города.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок", – призвало генконсульство.



