Трасса «Нарва» продолжает собирать жертвы среди пешеходов, а КАД отметилась массовым ДТП с грузовиками

За прошедший четверг, 19 декабря, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 515 аварий, в которых пострадали 20 человек. Погибли двое, причем оба – пешеходы, которые были сбиты на трассе «Нарва».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:50 на 116-м километре «Нарвы», в Кингисеппском районе области, 73-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, двигаясь от Кингисеппа в сторону Петербурга, сбил мужчину лет 30 на вид. Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги вне зоны пешеходного перехода, но в непосредственной близости от него. Асфальт был сухим. А пешеход – в темной одежде без светоотражающих элементов.





Как стало известно «Фонтанке», за рулем «Сузуки» была пенсионерка из Мурманска. Женщина имеет 39-летний стаж вождения, а в момент ДТП находилась за рулем около часа. Была трезва, нарушений ПДД за ней не числится. Погибший, как установили позднее, – 42-летний житель Кингисеппского района Ленобласти.

За последние двое суток это уже третий погибший на трассе «Нарва» пешеход. В одиннадцатом часу вечера 18 декабря на 47-м километре автодороги, в Ломоносовском районе, 29-летняя эстонка, управляя автобусом компании «Люкс Экспресс Эстония», сбила мужчину, который вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Погибший тоже был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.

Затем в половине девятого утра 19 декабря на 34-м километре «Нарвы» 40-летний житель Волосовского района на своем Hyundai Solaris при выполнении обгона сбил женщину лет 25-30 на вид. Обгон на этом участке разрешен, а потерпевшая находилась на проезжей части вне пешеходного перехода. По данным «Фонтанки», одежда на женщине тоже была темной и без светоотражающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте.

Всего за минувшие сутки в Ленинградской области произошло 93 ДТП, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в семи случаях – всего семеро, и все взрослые. В Петербурге зафиксировали 422 дорожные аварии, из которых пострадавшие были в 11. Травмы получили 10 взрослых и трое детей.

Две крупные аварии произошли вечером, и обе при своей масштабности обошлись без пострадавших. Так, на Невском проспекте в очередной раз автомобиль вылетел на тротуар. Столкнулись Volkswagen Golf и Lexus, и «немец» выкинул «японца» с проезжей части.

А на КАД случилась массовая авария с участием нескольких фур и легковушек, на внутреннем кольце, не доезжая 1-го километра до съезда на Народную улицу, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«И я там был за последней фурой, еле оттормозился, и слева сразу три легковых столкнулись», – пишет в комментариях участник группы Артем. «Час потерянного времени. Но, надеюсь, все живы. Зрелище стремное, особенно фура с кабиной в мясо», – добавляет Софья.

Один из попавших в аварию грузовиков буквально остался без кабины. Водителю же, по словам очевидцев, повезло. «У водителя фуры, у которой кабины полностью нет, ни одной царапины, жив-здоров», – пишет Иван.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили, что около 20:30 на 47-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовика и четыре легковых автомобиля. По имеющимся данным, пострадавших в аварии нет.

Поврежденные машины заняли две полосы, на некоторое время существенно затруднив движение. А на внешнем кольце затор собирали зеваки. «Я тоже ехала и думала, чего стоим... А оказывается, просто кто-то посмотреть решил», – отметила Катрин.