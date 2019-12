«У них нет никаких доказательств». Трамп настаивает на немедленных слушаниях по поводу импичмента

Президент США заверил, что у инициаторов импичмента нет никаких доказательств его вины, поэтому он готов к скорейшим разбирательствам.

«Демократы не обеспечили мне должного разбирательства в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, они теперь хотят диктовать Сенату, как проводить свой процесс. В действительности, у них нет никаких доказательств, и они никогда не появятся. Я хочу немедленного суда!» – написал 20 декабря Дональд Трамп в своем twitter.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!