Встать, суд ушёл. В Петербурге заседания накрылись 16-й волной эвакуаций

Здания петербургской судебной системы эвакуируются в 16-й раз. 20 декабря первыми на выход пошли Красногвардейский, Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский и Василеостровский суды.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, лжеминёры сменили тактику и теперь присылают письма поштучно, не используя массовую рассылку. По данным «Фонтанки», вместе с Сестрорецким райсудом злоумышленники угрожают всем станциям метро, кроме трёх новых, вместе с Красногвардейским – нескольким десяткам школ. Послания приходят с адреса, в названии которого фигурирует фраза «be cool» – будь классным.

Больше 24 тысяч человек эвакуировали накануне, 19 декабря. Осматривали суды, школы, детские сады, вузы, торговые комплексы и Исаакиевский собор.



