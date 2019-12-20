Новогодняя рассрочка на квартиры от ГК «КВС»

ГК «КВС»

До конца декабря покупатели квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» могут воспользоваться специальной программой рассрочки от застройщика «Год без процентов». Стоимость квартиры в рассрочку приравнивается к стоимости при единовременной оплате.

Первый взнос по программе должен составить не менее 20% от стоимости квартиры. Выплаты по рассрочке могут быть ежемесячными – по 20 000 рублей, или ежеквартальными – по 60 000 рублей. Рассрочка дается на один год, остаток суммы покупатель вносит в последний месяц действия программы.

«Основной плюс программы – выгодная цена на квартиру. Как и другие застройщики, ГК «КВС» дает скидку на квартиру от базовой стоимости при единовременной оплате или ипотеке. В рамках нашей акционной программы, аналогичная скидка дается покупателю и при рассрочке, – поясняет Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». – То есть, покупатель может разбить сумму по ДДУ на комфортные платежи без процентов по кредиту или переплат. Это особенно удобно, когда клиент, к примеру, планирует продать старую недвижимость и купить новую. Еще год в период строительства нового дома он может жить в своей квартире, а после продать ее и внести последний платеж. Если же обстоятельства изменятся, и в последний месяц внести остаток средств будет некомфортно, клиент всегда может оформить ипотеку на остаток».

Специальная программа рассрочки от застройщика действует на квартиры в домах 2-го этапа II очереди ЖК «Ясно.Янино», в квартале «Атмосфера» в микрогороде «Новое Сертолово», а также на квартиры-студии в 5-ой жилой группе ЖК «Новое Сертолово».

Сроки акции: с 20.12.2019г по 31.12.2019г. Подробности программы можно уточнить в отделе продаж ГК «КВС»: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)