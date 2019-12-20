«Это вы расстреляли ФСБ?» Жителя Петербурга приняли за террориста с Лубянки

Простой электрик из Петербурга провел бессонную ночь, пытаясь убедить пользователей Интернета и журналистов в том, что он не нападал на ФСБ и не лежит мертвый в центре Москвы. Фотографии Олега Кучеренко разместили в новостях о перестрелке на Лубянке.

По словам петербуржца, в Сети его атаковали около трех утра 20 декабря – через несколько часов после того, как у здания Федеральной службы безопасности был застрелен 39-летний житель Подольска Евгений Манюров.

«Пришла куча сообщений «ВКонтакте»: чувак, тебя «завалили», а ты почему онлайн сидишь? – говорит Кучеренко. – Подключились ваши коллеги. Спрашивали, не я ли вчера был в Москве? Слали СМС, одно процитирую: «Ваши фотографии используют многие телеканалы. Говорят, вас зовут Евгений. Это так?» Я всем отвечал, что они [представители] альтернативной ориентации».

Общего у Кучеренко с Манюровым – 39-летний возраст и телосложение. Страница петербуржца в соцсети открыта. Его фотографию на фоне Кремля растиражировали пресса и блогеры, иллюстрируя публикации о стрельбе и называя его Евгением Манюровым.





Неизвестные создали аккаунт в Instagram от имени Манюрова с изображением Кучеренко. На него подписались более 3300 человек. Посещаемость реальной страницы петербуржца «ВКонтакте» резко возросла за ночь. В обычные дни на нее заходят 20-30 человек, к сегодняшнему полудню – под 1200 просмотров.

Олег посмотрел прижизненные фотографии Манюрова. Отреагировал: «Ну вообще не похож. Что за фигня?»

Вечером 19 декабря одиночка атаковал здание на Лубянке. При перестрелке погибли он и сотрудник ФСБ. Еще пять человек получили ранения. Нападение произошло после пресс-конференции Владимира Путина и во время праздничного концерта в Кремлевском дворце в честь Дня госбезопасности – на нем присутствовали президент и директор ФСБ Александр Бортников. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Перед публикацией официального релиза следствия ФСБ называла нападение терактом.