Убегавший «Ленд Крузер» на Мурманке взяли с погоней. Хозяин-вологжанин узнал о судьбе машины от полицейского

Остановить подозрительный белый «Ленд Крузер 200» на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) сотрудникам ГИБДД удалось только в результате организованного преследования. Как оказалось, за «личиной» одной машины скрывалась другая. Установить истину помогло то, что хозяин оставил в салоне документ на автомобиль. А вот у водителя документов не оказалось, зато были с собой «говорящие» вещи.

Инцидент произошёл 19 декабря около 18:30. По данным «Фонтанки», на 47-м километре трассы, в Кировском районе Ленобласти, наряд ДПС предпринял попытку остановить «Тойоту Ленд Крузер 200» с номерами 47-го региона – машины, принадлежащей жительнице Всеволожска. Водитель проигнорировал требование, началась погоня. Гаишники сумели остановить его через несколько минут, у поворота к Синявинским высотам.

Документов у водителя «Тойоты» не нашлось. Позже его личность установили – это 54-летний петербуржец, ранее судимый за разбой и хранение и перевозку наркотиков. В машине при осмотре нашли перчатки, подавитель радиосигналов, устройство с пятью антеннами, госномера от другого «Ленд Крузера», из Вологодской области, а также СТС на вологодский автомобиль.

Сотрудник ГИБДД позвонил хозяину вологодского «Ленд Крузера», 35-летнему мастеру участка строительной компании. Живёт он в Вологодской области, но в момент звонка находился в одной из деревень Бокситогорского района Ленобласти. Он сходил проверить, на месте ли его машина, и выяснил, что она пропала. Ущерб он оценил в 2,8 миллиона рублей («Ленд Крузер» 2013 года выпуска).

20 декабря, как сообщили в ГУ МВД по ПЕтербургу и области, было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).



