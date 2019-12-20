Происшествия
Задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова решили выдать США. Его экстрадиции добивалась и Россия
Итальянский суд принял решение экстрадировать в США арестованного управленца входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
«Суд вынес решение об экстрадиции [в США]», – цитирует 20 декабря заявление адвоката Джандоменико Кайяцца РИА Новости.
По его словам, сторона защиты еще может обжаловать решение в Кассационном суде республики. На это у адвокатов есть 15 дней.
Экстрадиции россиянина добивается и Россия. Задержанный в аэропорту Неаполя Коршунов остается на родине фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Справка:
Александр Коршунов, по информации «Фонтанки», задержан 3 сентября по запросу США в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы. По данным российских СМИ, это случилось 30 августа. Коршунов регулярно летал в Италию по служебной необходимости, но в этот раз он якобы отправился в отпуск. Задержание топ-менеджера ОДК прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, США обвиняют Коршунова в краже секретов.
США обвиняют Коршунова в неформальных контактах с итальянским производителем двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero. Некогда национальная компания была приобретена американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric. Впервые о планирующейся сделке стоимостью более 4 млрд евро было объявлено в конце 2012 года.
Коршунову 57 лет. В ОДК он работал с небольшим перерывом с 2009 года. За его плечами – дипломатическая академия, работа третьим и вторым секретарем МИД СССР и России, дипломатические миссии в Турции и Кении. Вся его карьера, в том числе в частной компании «Каскол» и банке ВЭБ, связана с аэрокосмической отраслью.