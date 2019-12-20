Умерла девушка Бонда из оскароносной «Шаровой молнии». Клодин Оже было 78 лет

Французская актриса Клодин Оже, наиболее известная по роли девушки Джеймса Бонда из четвёртого фильма про агента 007 «Шаровая молния», скончалась в возрасте 78 лет.

Как 20 декабря передаёт Daily Mail, Оже умерла утром в Париже. Участие в бондиане сделало её знаменитой. «Шаровая молния» 1965 года, действие которой разворачивается на Багамах, получила премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

На родине Клодин прославилась и как модель: в 1958 году она представляла Францию на конкурсе красоты «Мисс Мира».



