Последние квартиры с окном в ванной комнате в Golden City

Glorax Development

В VII квартале Golden City, который возводит Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова, осталось 6 квартир с окном в ванной комнате. Все лоты расположены на верхних этажах в секциях-башнях. Стоимость недвижимости площадью 54 кв. м начинается от 7,1 млн рублей.

Планировка квартиры с окнами на две стороны света выполнена в формате «евро» и предполагает наличие просторной кухни-столовой с лоджией, комнаты, где можно организовать детскую, и матер-спальни с собственной ванной, из окон которой и открывается прекрасный вид. Естественный свет, больше пространства и воздуха, интересное дизайнерское решение в интерьере – лишь несколько преимуществ окна в ванной комнате.

Жилой комплекс бизнес-класса Golden City строится на первой береговой линии Финского залива. Квартирография проекта включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и лоты с террасами. Квартиры имеют свободную планировку и панорамное остекление. Основные преимущества жилого комплекса – это собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования.

Узнать подробности, уточнить стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents