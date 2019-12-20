Происшествия
Дороги под Петербургом расчистили от упавших деревьев. Всего их по области – более семи сотен
За сутки с региональных трасс Ленинградской области дорожные службы убрали 748 деревьев, поваленных сильным ветром, сообщили «Фонтанке» 20 декабря в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.
Порывы ветра достигали 30 м/с. Больше всего досталось Кировскому, Волховскому и Кингисеппскому районам. Патрульные бригады работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасный проезд машин и автобусов.
Дорожный комитет продлил усиленный режим работы для районных ДРСУ на выходные дни: по прогнозу, ожидается сильный ветер и мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов по Цельсию.
В Петербурге ветер, по данным комитета по благоустройству, повалил более 300 деревьев, не считая новогодних елей, и, по данным МЧС, снёс крыши полусотни домов. Порывы были так суровы, что гоняли по дорогам пустые грузовики, устраивая ДТП без участия людей, и наказывали автомобилистов за неправильную парковку. Так, у Мариинского театра забором придавило «Ягуар», поставленный водителем у знака «Опасность». Нынешнее наводнение было классифицировано как «особо опасное».