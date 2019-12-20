Дороги под Петербургом расчистили от упавших деревьев. Всего их по области – более семи сотен

В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.