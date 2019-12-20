Банк России: В Петербурге стали медленнее расти цены на продукты

Северо-Западное ГУ Банка России заявило, что по итогам ноября в Петербурге, как и в целом в Северо-Западном федеральном округе, зафиксировано снижение темпов роста цен. Особенно на продукты.

Как сообщил регулятор 20 декабря, в Северной столице годовой прирост цен в ноябре составил 3,3% после 3,6% в октябре. А ощутимее всего замедлился рост цен на продовольствие (до 3,3% в ноябре с 4,3% в октябре в годовом выражении).

«На ценовую динамику в основном повлияло расширение предложения мясных продуктов и овощей. В частности, тепличные хозяйства регионов СЗФО, обеспечивающие овощами Санкт-Петербург, нарастили производство огурцов, и цены на них опустились до уровня ноября прошлого года. Рост поставок мяса птицы в Санкт-Петербург птицефабриками регионов Северо-Запада привел к высокому насыщению рынка и снижению цен на этот продукт», – отметили в Банке России.



