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20.12.2019 12:14
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Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

unsplash.com

В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.

— Снижение ключевой ставки — всегда хорошая новость для покупателей квартир. Крупные банки, скорее всего, пересмотрят базовые ставки по ипотеке в январе-феврале. Значительного удешевления здесь ждать не приходится, но, как минимум ипотека не подорожает, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина.

Вместе с тем ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в массовых сегментах. Согласно инициативе, банки должны будут тщательнее проверять слишком закредитованных клиентов, чтобы предотвратить дефолт заёмщиков, которые отдают больше половины дохода на погашение кредитов. На данную категорию пришлось 42% выданной ипотеки в III квартале 2019 года, по данным ЦБ РФ.

— Если у заемщика ежемесячный доход, скажем, 40 000 руб., то на половину этой суммы действительно прожить сложно. А если 200 000 руб., то это совсем другое дело. Поскольку проблема массовых невозвратов для банков является очень серьезной, то финансовый сектор сделает всё, чтобы эти риски минимизировать. Пока это звучит на уровне предложений, но условия вероятнее всего будут ужесточаться. Так просто подобные вопросы ЦБ не ставит и всем, кто рассматривает покупку жилья в ближайшей перспективе, стоит это учитывать, — объясняет Ирина Тютрина.

Взвесить свою долговую нагрузку можно самостоятельно, оценив соотношение обязательств и среднего дохода, но нет гарантий, что результат совпадет с расчётами кредиторов. В ГК «ПСК» напоминают, что для повышения шансов на одобрение можно указать в качестве доходов не только зарплату, но и другие источники, если таковые имеются: доход от сдачи имущества в аренду, доход от фриланса, пенсию и так далее. Обязательное условие: наличие подтверждающих документов.

Подробнее о правильных тактиках общения с банками расскажут в отделе ипотечного кредитования ГК «ПСК». Менеджеры помогут собрать нужные документы, определить оптимальную тактику запроса на ипотеку и подготовиться ко всем возможным нюансам. Предварительные консультации по телефону (812) 640-38-38.

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