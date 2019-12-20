Одесский телеканал «Думская TV» сообщил об обысках в офисе

Одесский телеканал «Думская TV» заявляет об обыске в своем офисе и считает такие действия давлением на свободу слова в СМИ.

«Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала "Думская TV" на улице Канатной. Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30 (10:30 мск). Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала», – говорится в сообщении на сайте телеканала.

По предварительным данным, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания. «Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ», – говорится в сообщении.



