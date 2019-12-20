Rambler расстался с мечтами получить 180 млрд от Twitch: Мосгорсуд отказ принял

Московский городской суд принял отказ Rambler Group от требований на 180 млрд рублей к сервису Twitch за трансляцию матчей Английской премьер-лиги, права на показ которых приобрела российская группа.

Как передает 20 декабря Интерфакс, суд определил: прекратить производство по настоящему делу. Стороны достигли соглашения, и у Rambler больше нет претензий к ответчику. Вновь обратиться в суд по тем же основаниям компания не сможет.

Напомним, что Twitch, созданный в первую очередь как сервис для стриминга компьютерных игр, позволяет транслировать и не относящиеся к геймингу вещи. Несмотря на модерацию, сервис критикуют за возможность показывать, например, спортивные события или порнографию. В России аудитория Twitch составляет около 5 миллионов человек в месяц.

Rambler, который имеет эксклюзивные права на трансляцию игр английского чемпионата в РФ через свой сервис Okko , насчитал 36 тысяч нарушений, после чего подал иск к Twitch на 180 млрд рублей.



