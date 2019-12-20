Когда «минёров» не интересует твоя школа. На Бурцева учеников эвакуировали из-за слезоточивого газа

Школа в Кировском районе Петербурга, благополучно избежавшая внимания авторов анонимок, не обошлась без эвакуаций. Перерыв в уроках с вызовом спасателей и скорых устроил ученик.

О массовой прогулке учащихся перед школой №240 на улице Бурцева 20 декабря рассказали в соцсетях. В учебном заведении «Фонтанке» подтвердили, что отправили детей дышать воздухом после того, как один из них на лестнице распылил перцовый газ.

«Решил проверить, что будет», – говорят в школе.

Возраст экспериментатора описали осторожным «не самые старшие классы». Образовательный процесс был прерван, но не сорван. На Бурцева дежурили скорые, приехали спасатели. Угрозы здоровью в МЧС не нашли, уточняют в школе. После 40-минутного проветривания уроки продолжили.



