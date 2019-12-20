Перекрытия дошли до Невского, в центре города коллапс

Пробки охватили почти всю южную часть Петербурга: весь центр, Обводный, окрестности Московского проспекта, юг КАД. Общая загруженность дорог на некоторое время возросла до 5 баллов, хотя около 10 часов было всего 3.

Автомобилисты сообщают, в частности, о перекрытии Невского и Вознесенского проспектов, о перекрытиях в районе «Чернышевской», стоит почти всё между Мойкой и Невой, очень плотно на Садовой. Пробка на юге КАД уже рассасывается.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 декабря проводятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, в которых принимают участие главыы России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Молдавии, Армении. Накануне в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что в ближайшие три дня в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения.







