«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь ЖК «4YOU»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «4YOU» в Московском районе Санкт-Петербурга.

Вторая очередь – это два 18-этажных корпуса, рассчитанных на 782 квартиры общей площадью 28 433 кв.м, а также подземный паркинг, наземные автостоянки и коммерческие помещения.

Передача квартир дольщикам 2-й очереди ЖК «4YOU» начнется в первом квартале 2020 года в соответствии с заявленными сроками. Квартиры будут передаваться с отделкой «whitebox», т.е. максимально подготовленными к ремонту, или с отделкой «под ключ». В настоящее время во 2-й очереди реализовано 98% ассортимента квартир, в продаже остались последние лоты.

«Жилой комплекс «4YOU» – самый крупный объект в портфеле инвестиционных проектов холдинга «Аквилон Инвест» Петербурге, – рассказывает директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Виталий Коробов. – Объект занимает более 46 тысяч кв.м. территории редевелопмента земель бывшего предприятия «Самсон», где сегодня динамично развивается новый жилой район с современной инфраструктурой и общественными пространствами».

Помимо жилья во второй очереди ЖК «4YOU» оборудованы индивидуальные кладовые «сити-боксы», смонтированы современные бесшумные лифты, установлены светопрозрачные входные группы. В гостевых холлах и МОПах выполнена отделка в современном стиле. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под магазины, кафе и бытовые сервисы. Территория оснащена круглосуточным видеонаблюдением.

К моменту ввода в эксплуатацию второй очереди ЖК «4YOU» на внутренней территории завершены работы по благоустройству: во дворе установлены спортивные площадки со скейт-рампой, зона work-out, столы для настольного тенниса, а также детские игровые городки, площадка для выгула собак и стильный фонтан. Произведены посадки кустарников и многолетних деревьев, завершены работы по устройству газонов, тротуаров и дорог.

В рамках жилого комплекса «4YOU» будет построено жилья, площадью порядка 110 тыс.кв.м. Комплекс состоит из шести 18-этажных кирпично-монолитных корпусов, строительство которых ведется в четыре очереди. Дома возводятся в 15-минутной шаговой доступности от метро «Звездная» недалеко от Пулковского парка. Полностью завершить проект планируется в 4 квартале 2020 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/