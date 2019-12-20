«Путешествие на пределе человеческих возможностей». Федор Конюхов впервые пересечет два океана на катамаране с солнечными батареями из Петербурга

Российский путешественник намерен стать первым человеком, кто пройдет через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, используя для этого лишь солнечную энергию.

«В 2021–2022 годах Фёдор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии», – сообщается 20 декабря на его сайте.

Замысел Конюхова описывается как «путешествие на пределе человеческих возможностей», для которого нужно особое оборудование. Экспедиционный штаб уже заказал в научно-техническом центре «Хевела» из Петербурга специальные ячейки на гибкой подложке, которые должны быть «устойчивыми к агрессивной среде».

Сам катамаран пока на стадии проектирования, которым занимается давний партнер Конюхова Фил Моррисон. Собирать судно будут на английской верфи Rannoch Adventurе.





Путешественник планирует преодолеть более 12 тысяч морских миль. На первом этапе он в одиночку пересечет Атлантический океан по маршруту от Канарских островов до Антигуа. Согласно плану, на это уйдет 25 суток. На втором этапе он собирается пройти уже 9 тысяч морских миль от Чили до Австралии. На это уйдет полгода.

У путешествия Конюхова будет и исследовательская функция. Он планирует проводить «экологический мониторинг океана», фиксируя, сколько пластиковых отходов в воде.