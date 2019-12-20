«Стоять на ушах категорически разрешается!» В Упсала-Цирке устроят новогодние антиутренники

В единственном мире цирке хулиганов – Упсала-Цирке – пройдёт новогодний семейный карнавал «Зайчество». Это своеобразный ответ традиционным новогодним ёлкам – антиутренник, как называют карнавал в цирке.

«Если вы соскучились по детскому ощущению счастья и настоящим чудесам, приходите на «Зайчество» – новогодний семейный карнавал. Вместо Деда Мороза с синтепоновой бородой и ненастоящей Снегурочки главными героями нашей новогодней феерии в Упсала-Цирке станут яркие, добрые и смешные зайцы. Приготовьтесь – стоять на ушах категорически разрешается!», – говорят в Упсала-Цирке.

В программе праздника:

- весёлый новогодний спектакль Упсала-Цирка «Зайчество»;

- превращение зрителей в зайцев и вечеринка с морковным соком;

- арт-объекты и зимние игры под открытым небом, говорящие барабаны, Заяц-Будда, семейные лыжи и многое другое;

- подарки, которые нравятся и родителям, и детям (никаких вредных конфет, сплошные полезные радости).

Также Упсала-Цирк приготовил множество сюрпризов: неожиданных, в меру абсурдных и не в меру смешных. Буквально на каждом шагу гостей будут поджидать удивительные арт-объекты и аттракционы, а также сами зайцы.

Карнавал пройдёт с 30 декабря по 7 января по адресу: Свердловская наб., 44 (въезд с ул. Жукова)

Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на развитие и поддержку социальных проектов цирка. Благодаря каждому купленному билету, каждый год от 70 до 90 детей и подростков получают возможность ежедневно заниматься в цирке.