«Я тебе камеру сейчас в [задний проход] засуну». Корреспондента «Коммерсанта» увели в комендатуру ФСБ по время прямого эфира у Лубянки

Корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев задержан в прямом эфире на Лубянке. Неволе якобы предшествовала угроза от человека в штатском.

Как сообщает 20 декабря «Коммерсант», около 11 утра к журналисту подошёл мужчина в джинсах и чёрной куртке. Он сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в [задний проход] засуну. Понял меня? [Уходи] отсюда, [придурок], чтоб я тебя больше не видел. Или тебе официальные документы нужны? Всё, [улепётывай] отсюда, чтоб я тебя не видел!..».

Спустя несколько минут к Дорофееву вновь подошли и в грубой форме потребовали «пройти» с ними. Сейчас он якобы находится в комендатуре ФСБ на Кузнецком мосту. Связи с ним нет.

Ранее редакция проекта «База» сообщила об исчезновении сотрудницы Анны Никитиной, которой поручили взять интервью у родственников предполагаемого участника стрельбы у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Сразу после публикации корреспондент вышла на связь и рассказала о «жёстком задержании».



