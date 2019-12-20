Шестая очередь «Нового Оккервиля» получила почтовый адрес

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Шестой очереди «Нового Оккервиля» присвоен почтовый адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная ул., дом 5.

Нумерация корпусов сохранилась та же, что и на этапе строительства. Жилым домам присвоены номера корпусов 1,2,3,5,6, детский саду – номер 4. Напомним, что в шестой очереди «Нового Оккервиля» сейчас работает Госкомиссия по приемке дома в эксплуатацию.

Шестая очередь представляет собой пять разноэтажных корпусов, включающих в себя 1545 квартир общей площадью 68,5 тысяч кв.м. Дома высотой 8-25 этажей построены по кирпично-монолитной технологии с толщиной наружной стены 66 см.

Новостройку отличает продуманная квартирография. Здесь представлены студии площадью от 25 до 29 кв.м, однокомнатные квартиры – от 32 до 41 кв.м, двухкомнатные – от 53 до 64 кв.м, трехкомнатные – от 82 до 84 кв.м. При проектировании было уделено особое внимание грамотному распределению полезной площади. На этаже всего 3-5 квартир. В каждой парадной работает консьерж-служба.

В составе дома построен детский сад на 150 воспитанников, а также 5 коммерческих помещений общей площадью 352,8 кв.м. Вокруг – развитая инфраструктура ранее сданных очередей «Нового Оккервиля»: школа на 1600 учащихся, детская и взрослая поликлиники, отделение почты, отделение банка, спортивный комплекс с бассейном и катком, магазины, гипермаркет, рестораны и т.д. А также гордость жилого комплекса – парк Оккервиль с велодорожками, аллеями деревьев и оборудованным пляжем на реке.

Жилой комплекс отличает удобная транспортная доступность. До метро «Ул. Дыбенко» – 15 минут ходьбы. До выезда на КАД – 5 минут на автомобиле.

В 6-й очереди еще остались в продаже квартиры. Узнать об их планировках и стоимости можно по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/