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Бизнес
20.12.2019 11:45
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Утильсбор разгонит цены. Дилеры предупредили о взлете стоимости машин после Нового года

В начале 2020 года цены на машины среднего сегмента вырастут на 35-100 тысяч рублей. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на  участников рынка. 

Дилеры получили  сообщения о повышении цен от Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. Причиной резкого повышения стоимости станет увеличение утилизационного сбора.  С  января 2020 года он вырастет на 46% для автомобилей с двигателем до 1 литра, на 112,4% с двигателем 1-2 литра и на 123,5 для машин с двигателем от 2 до 3 литров.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома», — цитирует издание президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова.


 

 Из-за утильсбора цены на весь модельный ряд BMW увеличатся на 2%, то есть на 50-60 тысяч рублей, сообщала компания. Для автомобилей Volvo это увеличение составит от 30 до 110 тысяч рублей. Китайский производитель Cherry обещает рост цен до 5%.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что повышение утильсбора не приведет к подорожанию машин российской сборки.


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