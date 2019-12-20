В школе в Купчино, где у сотрудников нашли туберкулёз и гепатит, теперь заболели дети

Пять детей заболели гепатитом «А» в 365-й школе Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Ранее вирусное заболевание выявили у сотрудницы столовой.

Все заболевшие школьники учатся в разных классах.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в учреждении. «В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой», — уточнили в ведомстве.

В 365-й школе на улице Будапештской в августе у уборщицы также выявили туберкулёз, в ноябре диагноз подтвердился.



