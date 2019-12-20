В школе в Купчино, где у сотрудников нашли туберкулёз и гепатит, теперь заболели дети
Пять детей заболели гепатитом «А» в 365-й школе Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
Ранее вирусное заболевание выявили у сотрудницы столовой.
Все заболевшие школьники учатся в разных классах.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в учреждении. «В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой», — уточнили в ведомстве.
В 365-й школе на улице Будапештской в августе у уборщицы также выявили туберкулёз, в ноябре диагноз подтвердился.
Справка:
Гепатит A — острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является больной гепатитом А. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще 35 дней. Передача гепатита А осуществляется преимущественно водным, пищевым и контактными путями. Болезни проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом.