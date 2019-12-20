В Веселом Поселке грабители, убегая, сбили на машине полицейского. Тот погоню не бросил и добился своего

Автомобиль наехал на полицейского в Невском районе Петербурга ночью 20 декабря. На машине пытались скрыться три грабителя.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе полицейского главка, все произошло около часа ночи у дома №5/4 по проспекту Пятилеток. «Форд Фокус», пытаясь уехать от полиции, сбил 43-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который приехал на место по сигналу о грабеже.

Этому предшествовало нападение. Ранее трое неизвестных отобрали у 22-летнего прохожего рюкзак с вещами и телефон, после чего заскочили в белый «Форд» и скрылись.

Белый «Фокус» же, хоть и ушел от полицейских, но уже через несколько минут совершил ДТП на проспекте Большевиков. Трое сидевших в салоне бросились бежать, но тот самый сотрудник, на которого наехал «Форд», поймал одного из беглецов. Им оказался 31-летний безработный родом из Центральной Азии.

Позже у сотрудника ППС диагностировали перелом руки. Он лечится. Его обидчик же вскоре станет подозреваемым по делу о грабеже. Остальных ищут.



