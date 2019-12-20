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Строительство
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20.12.2019 10:55
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ЮИТ награжден за вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

ЮИТ награжден за вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЮИТ награжден специальным призом вице-губернатора Санкт-Петербурга «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

Награда вручена вице-губернатором Николаем Линченко генеральному директору компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Теему Хелпполайнену во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Доверие потребителя».

Различные объекты социальной инфраструктуры ЮИТ создает, по соглашению с Правительством города, при реализации проектов жилых комплексов в Петербурге.

Следует особо отметить строительство общеобразовательной школы № 632 Приморского района, на территории жилого комплекса «Новоорловский», – она была торжественно открыта 2 сентября 2019 года, в первый день нового учебного года. Школа построена в рамках соглашения ЮИТ с городом о создании объектов социальной инфраструктуры для жителей комплекса «Новоорловский» и Приморского района. В соответствии с соглашением, ЮИТ также передал в дар городу два земельных участка для строительства на них Комитетом по строительству двух детских садов (каждый на 140 мест). 

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Школа построена по индивидуальному проекту, который разработан архитектурным бюро «Студия М4» по заказу компании «ЮИТ Санкт-Петербург». В соответствии с действующими нормами, 3-этажное здание включает все необходимые помещения и объекты школьной инфраструктуры, в том числе бассейн, спортивный зал, просторный актовый зал, большую библиотеку, занимающую четыре помещения. Для создания комфортных условий людям с ограниченными возможностями в школе предусмотрен пассажирский лифт. На просторной, благоустроенной и огражденной территории школы располагается современный стадион со всем необходимым для занятий физкультурой и спортом оборудованием. Стадион имеет, в частности, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки с удобным и безопасным резиновым покрытием. 

В рамках социальных обязательств при реализации другого проекта жилого комплекса – TARMO на Студенческой улице, в Приморском районе, – ЮИТ построит детский сад на 110 мест на Планерной улице. Правительством Санкт-Петербурга летом 2019 года принято решение о предоставлении необходимого для этого земельного участка.

В 2018 году ЮИТ передал в дар городу нежилые помещения (общей площадью около 2, 3 тыс. кв. м) в домах жилого комплекса «Смольный проспект», которые предназначены для размещения ДОУ (трех детских дошкольных учреждений) в общей сложности на 86 мест. Это, в том числе, помещения для детского сада полного дня на 66 мест с собственной огражденной благоустроенной территорией и красивой, современной детской игровой площадкой.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

ЖК TARMO – застройщик АО "ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", проектная декларация на сайте https://spb.yit.ru/disclosure

Жилой комплекс "Смольный проспект" – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

 

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