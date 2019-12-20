ЮИТ награжден за вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЮИТ награжден специальным призом вице-губернатора Санкт-Петербурга «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

Награда вручена вице-губернатором Николаем Линченко генеральному директору компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Теему Хелпполайнену во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Доверие потребителя».

Различные объекты социальной инфраструктуры ЮИТ создает, по соглашению с Правительством города, при реализации проектов жилых комплексов в Петербурге.

Следует особо отметить строительство общеобразовательной школы № 632 Приморского района, на территории жилого комплекса «Новоорловский», – она была торжественно открыта 2 сентября 2019 года, в первый день нового учебного года. Школа построена в рамках соглашения ЮИТ с городом о создании объектов социальной инфраструктуры для жителей комплекса «Новоорловский» и Приморского района. В соответствии с соглашением, ЮИТ также передал в дар городу два земельных участка для строительства на них Комитетом по строительству двух детских садов (каждый на 140 мест).

Школа построена по индивидуальному проекту, который разработан архитектурным бюро «Студия М4» по заказу компании «ЮИТ Санкт-Петербург». В соответствии с действующими нормами, 3-этажное здание включает все необходимые помещения и объекты школьной инфраструктуры, в том числе бассейн, спортивный зал, просторный актовый зал, большую библиотеку, занимающую четыре помещения. Для создания комфортных условий людям с ограниченными возможностями в школе предусмотрен пассажирский лифт. На просторной, благоустроенной и огражденной территории школы располагается современный стадион со всем необходимым для занятий физкультурой и спортом оборудованием. Стадион имеет, в частности, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки с удобным и безопасным резиновым покрытием.

В рамках социальных обязательств при реализации другого проекта жилого комплекса – TARMO на Студенческой улице, в Приморском районе, – ЮИТ построит детский сад на 110 мест на Планерной улице. Правительством Санкт-Петербурга летом 2019 года принято решение о предоставлении необходимого для этого земельного участка.

В 2018 году ЮИТ передал в дар городу нежилые помещения (общей площадью около 2, 3 тыс. кв. м) в домах жилого комплекса «Смольный проспект», которые предназначены для размещения ДОУ (трех детских дошкольных учреждений) в общей сложности на 86 мест. Это, в том числе, помещения для детского сада полного дня на 66 мест с собственной огражденной благоустроенной территорией и красивой, современной детской игровой площадкой.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

ЖК TARMO – застройщик АО "ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", проектная декларация на сайте https://spb.yit.ru/disclosure

Жилой комплекс "Смольный проспект" – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure