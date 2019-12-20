Петербуржцы покружили над Брянском и летят обратно в Пулково. Приземлиться не позволила погода

Самолёт авиакомпании S7 не смог сесть в аэропорту Брянска и возвращается в Петербург. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24 20 декабря.

На карте видно, как рейс 6001 долетел до Брянской области, нарезал несколько кругов над аэропортом и развернулся. В данный момент он направляется в Пулково, где ему, возможно, придётся потолкаться – сегодня Северная столица принимает иностранные делегации.

Как рассказали «Фонтанке» в S7, командир корабля решил вернуться в аэропорт вылета из-за плохих метеоусловий в Брянске.







