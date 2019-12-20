В Майами сгорела яхта бывшего мужа Дженифер Лопес стоимостью 7 млн долларов

Известный американский певец Марк Энтони лишился 40-метровой яхты, которая была уничтожена пожаром на пристани в Майами в ночь на 20 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS4 Miami.

Видео пожара и его последствий публикует VOA News

В тушении яхты принимали участие несколько десятков пожарных. Два члена экипажа покинули судно вовремя и находились в безопасности. Дым от пожара был виден из центра города.





По данным СМИ, на яхте Марка Энтони пять кают со спальными местами на 12 человек, а также есть зона для барбекю, джакузи, стоянка для гидроциклов и спутниковое телевидение. Её стоимость оценивается в семь млн долларов. В этом году судно было выставлено на продажу.

Марк Энтони, помимо песенной карьеры, снимался в таких фильмах как: «Хакеры», «Воскрешая мертвецов» и «Гнев». Но больше всего он все-таки известен как бывший муж Дженнифер Лопес и отец её детей.