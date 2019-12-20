Водитель Hyundai на Трамвайном решил на «зебре» обогнать грузовик. А тот пропускал пешехода

Женщина-пешеход пострадала под колесами автомобиля в Кировском районе Петербурга утром 20 декабря. Все водители ее пропускали, а торопыга решил проскочить.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло в 8:31 на Трамвайном проспекте. Около дома 6 кроссовер Hyundai сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, как на двухполосном Трамвайном водитель «Хёндэ» решил обойти ехавший перед ним грузовик и выскочил на встречную полосу прямо перед пешеходным переходом. В этот момент по нему шла женщина, которую пропускали и грузовик, и встречный транспорт. В итоге Hyundai сбил ее, двигаясь по встречке.





В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что женщина получила травмы средней тяжести.